La navicella spaziale Dragon di SpaceX sfiorata da un Unidentified Flying Object o Unknown Flying Object (Di sabato 8 maggio 2021) Dragon di SpaceX sfiorato da UFO.Era la fine di aprile, e una dichiarazione rilasciata dal Comando spaziale degli Stati Uniti è diceva di una potenziale collisione tra navicella spaziale Dragon di SpaceX e un oggetto spaziale non identificato. In seguito, è stato smentito il rischio di collisione, ma non la presenza di un UFO. UFO è l’acronimo dell’espressione inglese Unidentified Flying Object o Unknown Flying Object, ovvero oggetto volante non identificato, con cui si indica genericamente ogni fenomeno aereo le cui cause non possano facilmente o immediatamente essere individuate da ... Leggi su meteogiornale (Di sabato 8 maggio 2021)disfiorato da UFO.Era la fine di aprile, e una dichiarazione rilasciata dal Comandodegli Stati Uniti è diceva di una potenziale collisione tradie un oggettonon identificato. In seguito, è stato smentito il rischio di collisione, ma non la presenza di un UFO. UFO è l’acronimo dell’espressione inglese, ovvero oggetto volante non identificato, con cui si indica genericamente ogni fenomeno aereo le cui cause non possano facilmente o immediatamente essere individuate da ...

Advertising

meteogiornaleit : Dragon di SpaceX sfiorata da un Unidentified Flying Object o Unknown Flying Object. Poteva esplodere. Viaggi spazia… - deotto_irene : Non so metteteli direttamente in una navicella spaziale e mandateli sullo spazio sti naufraghi, poveri. #Isola #tommasozorzi - morgana32048467 : @gregorellivivo Ah e dato che mi fate incazzare quando sparate minchiate, torna sulla tua navicella spaziale e deco… - mikaslight : Nella sfiga di aver perso il treno mi è andata stra bene perchè ora sono su uno di quelli nuovi, i Rock, è stra fig… - Cami71Michele : @LoPsihologo Voglio guidare una navicella spaziale... La mia meta. Al massimo potrò fare Patentino muletto... Che s… -