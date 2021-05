Inter - Sampdoria | le pagelle | Sanchez rapace e preciso | 7 | 5 Ramirez fantasma | 4

(Di sabato 8 maggio 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ...

Advertising

Inter : ?? | INTER-SAMPDORIA 3-2 2004/05 ?? Una rimonta storica firmata da _____ ?? ?? 88' ? ... ?? 91' ? ... ?? 94' ? ...… - Inter : ?? | COMUNICATO Il messaggio del Club in vista di #InterSampdoria ?? - riotta : Grandissimo gesto sportivo di Ranieri @sampdoria che fa salutare dai suoi giocatori @inter campione d'Italia con la… - riotta : @giomascolo81 @sampdoria @Inter Bocca lupo con la Juve - tamasi90 : RT @Inter: ???? | TRIBUTO Lo splendido omaggio da parte della @sampdoria ai Campioni d'Italia ad inizio partita ?????? #InterSampdoria ???? #FO… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Sampdoria

L'fa festa allo stadio San Siro contro ladi Claudio Ranieri, travolta con un nettissimo 5 - 1. In una cornice purtroppo deserta ma con i tifosi che si sono fatti trovare fuori dallo ...5 - 1 La festa dellcontinua, fuori ma anche dentro il campo. Una cinquina da scudetto allail modo migliore per non smettere di festeggiare, nella prima partita da ...È Giovanni Ayroldi, della sezione di Molfetta, l'arbitro designato per Inter-Sampdoria, gara valida per la 35ª giornata di campionato. Gli assistenti sono Ranghetti ...DIRETTA Scudetto Inter: la festa fuori da San Siro dopo il 5-1 alla SampRaduno consentito a 3000 tifosi interisti fuori dallo stadio per Inter-Sampdoria continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>> ...