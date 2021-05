Il peschereccio attaccato dai libici è giunto a Mazara (Di sabato 8 maggio 2021) E' arrivato nel porto di Mazara del Vallo, il peschereccio "Aliseo", con sette uomini d'equipaggio compreso il comandante Giuseppe Giacalone, rimasto lievemente ferito dai colpi d'arma da fuoco ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 8 maggio 2021) E' arrivato nel porto didel Vallo, il"Aliseo", con sette uomini d'equipaggio compreso il comandante Giuseppe Giacalone, rimasto lievemente ferito dai colpi d'arma da fuoco ...

Advertising

italiaserait : Peschereccio attaccato in Libia, il comandante: “Sono vivo” - italiaserait : Peschereccio attaccato in Libia, arrivato nel porto di Mazara - occhio_notizie : Peschereccio attaccato in Libia, arrivato nel porto di Mazara - fisco24_info : Peschereccio attaccato in Libia, il comandante: 'Sono vivo': Queste le prime parole di Giuseppe Giacalone, rimasto… - Adnkronos : “Sono vivo”: le prime parole del comandante del #peschereccio attaccato in #Libia. -