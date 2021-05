Il giuoco delle parti, edizione del 1970, in onda su RAI 5 (Di sabato 8 maggio 2021) Il giuoco delle parti, dallopera di Pirandello, viene proposto su RAI 5 nella vetusta edizione del 1970. La trama Il protagonista della storia è Leone, un uomo sposato che sa bene del tradimento reiterato nel tempo della moglie Silia con Guido. Apparentemente accetta di buon grado quanto avviene, così la moglie, infastidita dalla sua passività lo costringe a sfidare a duello il suo amante. Cast Nel ruolo di Leone Gala c’è Romolo Valli, mentre in quello della moglie Silia troviqmo Rossella Falk. L'articolo proviene da NonSolo.TV. Leggi su nonsolo.tv (Di sabato 8 maggio 2021) Il, dallopera di Pirandello, viene proposto su RAI 5 nella vetustadel. La trama Il protagonista della storia è Leone, un uomo sposato che sa bene del tradimento reiterato nel tempo della moglie Silia con Guido. Apparentemente accetta di buon grado quanto avviene, così la moglie, infastidita dalla sua passività lo costringe a sfidare a duello il suo amante. Cast Nel ruolo di Leone Gala c’è Romolo Valli, mentre in quello della moglie Silia troviqmo Rossella Falk. L'articolo proviene da NonSolo.TV.

