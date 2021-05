Il cantautore afroromagnolo sul palco di Sanremo

Leggi su linkiesta

(Di sabato 8 maggio 2021) È stato definito un mix tra Fela Kuti e Raoul Casadei, con un pizzico del cantautorato italiano che ascoltava da bambino durante i viaggi in auto con la famiglia. Thomas Fadimiluyi è nato a Rimini trentadue anni fa da padre nigeriano e madre romagnola, crescendo a Riccione tra l’officina del padre, ingegnere meccanico, e l’albergo della madre. L’anno scorso ha fatto breccia nei cuori dicon una canzone sentimentale ambientata tra le strade di Bologna. Ma la sua parola d’ordine risponde alla voce del verbo “spataccare”, espressione di culto dalle sue parti, un po’ come dire l’arte di arrangiarsi. Questa casa è un albergo «Mio padre è venuto in Italia dall’Africa per imparare la nobile arte dei motori, una passione che mi ha trasmesso in eredità. È ingegnere meccanico motorista, esperto di auto d’epoca e anche pilota. E in Italia ha conosciuto mia mamma» racconta ...