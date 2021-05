Gubbio, esplosione in un laboratorio di cannabis terapeutica: bilancio drammatico (Di sabato 8 maggio 2021) Sabato 8 maggio 2021. Gubbio, violenta esplosione in un laboratorio di cannabis terapeutica: il bilancio è di due morti. Secondo quanto riferisce 'TgCom24' a Gubbio (alle porte di Perugia) una parte di un edificio è crollata a seguito di una deflagrazione in un magazzino sottostante. Sarebbero due le vittime dell'esplosione : un 20enne e una ... Leggi su urbanpost (Di sabato 8 maggio 2021) Sabato 8 maggio 2021., violentain undi: ilè di due morti. Secondo quanto riferisce 'TgCom24' a(alle porte di Perugia) una parte di un edificio è crollata a seguito di una deflagrazione in un magazzino sottostante. Sarebbero due le vittime dell': un 20enne e una ...

emergenzavvf : ?? #Esplosione #Gubbio (PG), individuato il corpo senza vita della donna dispersa sotto le macerie. Il bilancio è di… - emergenzavvf : ?? #Esplosione #Gubbio (PG), estratta una terza persona in vita dalle macerie, nulla da fare per una quarta purtropp… - emergenzavvf : ?? #Esplosione #Gubbio, due persone estratte vive dai #vigilidelfuoco che sono riusciti a stabilire un contatto con… - VeraNotizia : Gubbio, esplosione in un laboratorio di cannabis: due vittime e tre superstiti, uno è grave Deceduti una donna e un… - VELOSPORT1960 : Tre i feriti, tutti trasportati in ospedale -