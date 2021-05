Giro d’Italia 2021, tutte le classifiche dopo la prima tappa: Filippo Ganna al comando (Di sabato 8 maggio 2021) Dominio di Filippo Ganna nella prima tappa del Giro d’Italia 2021: il campione del mondo in carica della cronometro lascia le briciole agli avversari negli 8,6 chilometri in quel di Torino. Andiamo a scoprire tutte le classifiche al termine di questa frazione. CLASSIFICA GENERALE 1 Ganna Filippo INEOS Grenadiers 0:08:47 2 AFFINI Edoardo Team Jumbo-Visma 0:10 3 FOSS Tobias Team Jumbo-Visma 0:13 4 ALMEIDA João Deceuninck – Quick Step 0:17 5 CAVAGNA Rémi Deceuninck – Quick Step 0:18 6 VAN EMDEN Jos Team Jumbo-Visma ,, 7 EVENEPOEL Remco Deceuninck – Quick Step 0:19 8 WALSCHEID Max Team Qhubeka ASSOS ,, 9 BRÄNDLE Matthias Israel Start-Up Nation 0:22 10 MOSCON Gianni INEOS Grenadiers 0:23 11 VLASOV Aleksandr ... Leggi su oasport (Di sabato 8 maggio 2021) Dominio dinelladel: il campione del mondo in carica della cronometro lascia le briciole agli avversari negli 8,6 chilometri in quel di Torino. Andiamo a scoprireleal termine di questa frazione. CLASSIFICA GENERALE 1INEOS Grenadiers 0:08:47 2 AFFINI Edoardo Team Jumbo-Visma 0:10 3 FOSS Tobias Team Jumbo-Visma 0:13 4 ALMEIDA João Deceuninck – Quick Step 0:17 5 CAVAGNA Rémi Deceuninck – Quick Step 0:18 6 VAN EMDEN Jos Team Jumbo-Visma ,, 7 EVENEPOEL Remco Deceuninck – Quick Step 0:19 8 WALSCHEID Max Team Qhubeka ASSOS ,, 9 BRÄNDLE Matthias Israel Start-Up Nation 0:22 10 MOSCON Gianni INEOS Grenadiers 0:23 11 VLASOV Aleksandr ...

