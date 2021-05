Gio Evan: Chi è, età, carriera, frasi, fidanzata (Di sabato 8 maggio 2021) Gio Evan è un cantautore e scrittore di grande successo che negli ultimi anni sta ottenendo un grandioso successo. Lui oggi, sabato 8 maggio, sarà protagonista del salotto del pomeriggio di Canale Cinque a Verissimo condotto da Silvia Toffanin. Scopriamo qualcosa in più su di lui. Gio Evan: chi è? Gio Evan, pseudonimo di Giovannu Giancaspo, nasce a Molfetta, in provincia di Bari, il 21 aprile 1988, ha 33 anni ed è del segno zodiacale dell’Ariete. A venti anni Gio Evan scrive il suo primo libro, Il florilegio passato, una raccolta in versi sul suo viaggio in India. Poi scrive altri libri e nel frattempo la sua fama cresce grazie ai social. Le sue frasi iniziano ad essere molto seguite e ripostate da vari utenti e così il suo successo a dismisura. Negli ultimi anni Gio Evan si è ... Leggi su puglia24news (Di sabato 8 maggio 2021) Gioè un cantautore e scrittore di grande successo che negli ultimi anni sta ottenendo un grandioso successo. Lui oggi, sabato 8 maggio, sarà protagonista del salotto del pomeriggio di Canale Cinque a Verissimo condotto da Silvia Toffanin. Scopriamo qualcosa in più su di lui. Gio: chi è? Gio, pseudonimo di Giovannu Giancaspo, nasce a Molfetta, in provincia di Bari, il 21 aprile 1988, ha 33 anni ed è del segno zodiacale dell’Ariete. A venti anni Gioscrive il suo primo libro, Il florilegio passato, una raccolta in versi sul suo viaggio in India. Poi scrive altri libri e nel frattempo la sua fama cresce grazie ai social. Le sueiniziano ad essere molto seguite e ripostate da vari utenti e così il suo successo a dismisura. Negli ultimi anni Giosi è ...

