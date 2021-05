Gerusalemme | Netanyahu | lavoriamo per mantenere libertà fede

(Di sabato 8 maggio 2021) "Stiamo agendo in maniera responsabile per assicurare la legge e l'ordine aladinei luoghi santi". Lo ha detto il premier Benjamindopo aver incontrato ...

ANSA Nuova Europa

"Stiamo agendo in maniera responsabile per assicurare la legge e l'ordine ae mantenere la libertà di fede nei luoghi santi". Lo ha detto il premier Benjamindopo aver incontrato alti ufficiali della sicurezza dopo gli scontri violenti sulla Spinata ...Il premier, Benjamin, sta tenendo intanto consultazioni con i suoi stretti collaboratori ... avvenuto ieri sera, presso la moschea di Al - Aqsa ae per le violenze in altre aree ...Globalist ha dato conto, con articoli e interviste, una situazione esplosiva, con il racconto dal campo, grazie a Osama Hamdan, la rivolta di Damascus Gate, la “Piazza Tahir” palestinese."Stiamo agendo in maniera responsabile per assicurare la legge e l'ordine a Gerusalemme e mantenere la libertà di fede nei luoghi santi". (ANSA) ...