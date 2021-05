Fiume Calore, la denuncia di Picone: “Ingenti danni al corridoio ecologico fluviale” (Di sabato 8 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Quello che si sta verificando da alcuni giorni all’interno dell’alveo del Fiume Calore è uno scempio senza precedenti, è stata in buona parte rasa al suolo la vegetazione arbustiva ed erbacea sulla sponda sinistra del Fiume, con l’abbattimento di molte specie arboree e la conseguente distruzione di nidi e tane di numerose specie faunistiche protette, tra le quali la nitticora (Nycticorax nycticorax), la garzetta (Egretta garzetta), il martin pescatore (Alcedo atthis), ecc. Si tratta di un vero disastro ambientale, consumato in pieno giorno e in pieno centro urbano, in totale dispregio alla Direttiva Europea 2009/147/CE”. Così in una nota Giovanni Picone, Presidente del Club di Benevento degli Amici della Terra. “Va precisato che la vegetazione ripariale svolge un importante ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 8 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Quello che si sta verificando da alcuni giorni all’interno dell’alveo delè uno scempio senza precedenti, è stata in buona parte rasa al suolo la vegetazione arbustiva ed erbacea sulla sponda sinistra del, con l’abbattimento di molte specie arboree e la conseguente distruzione di nidi e tane di numerose specie faunistiche protette, tra le quali la nitticora (Nycticorax nycticorax), la garzetta (Egretta garzetta), il martin pescatore (Alcedo atthis), ecc. Si tratta di un vero disastro ambientale, consumato in pieno giorno e in pieno centro urbano, in totale dispregio alla Direttiva Europea 2009/147/CE”. Così in una nota Giovanni, Presidente del Club di Benevento degli Amici della Terra. “Va precisato che la vegetazione ripariale svolge un importante ...

anteprima24 : ** Fiume Calore, la denuncia di Picone: 'Ingenti danni al corridoio ecologico fluviale' ** - VAIstradeanas : 08:02 #SS7 Traffico da Ponte Sul Fiume Calore/Innesto Ss90 Delle Puglie a Passo Serra.Velocità:5Km/h - TerraDiPalma : RT @AccademiaCrusca: ... nel 1266 e fu sepolto all’imbocco ('in co') del ponte del beneventano fiume Calore in un punto segnalato da un amm… - MatteoCazzulani : RT @AccademiaCrusca: ... nel 1266 e fu sepolto all’imbocco ('in co') del ponte del beneventano fiume Calore in un punto segnalato da un amm… - nabeddasicula : RT @AccademiaCrusca: ... nel 1266 e fu sepolto all’imbocco ('in co') del ponte del beneventano fiume Calore in un punto segnalato da un amm… -