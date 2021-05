F1, Antonio Giovinazzi: “Oggi la Q3 era fuori portata. Essere di nuovo in Q2 è grandioso per il team” (Di sabato 8 maggio 2021) Antonio Giovinazzi conquista il 14° crono al termine delle qualifiche del Gran Premio di Spagna, quarto atto del Mondiale F1 2021. Il pugliese riesce ad agguantare la Q2 e di vincere la lotta interna con il finnico Kimi Raikkonen. L’italiano ha affermato ai microfoni della propria squadra: “E’ stata una buona qualifica e credo che abbiamo sfruttato la vettura al massimo. Il mio giro in Q2 era buono, probabilmente avrei potuto migliorarmi ancora un po’. Oggi la Q3 era fuori portata”. Giovinazzi scatterà alle spalle del tedesco Sebastian Vettel in una competizione dove la strategia sarà fondamentale. Sorpassare non è semplice ed una sosta in più potrebbe fare la differenza al termine della manifestazione. Attenzione anche alla gestione delle gomme, importante in una pista molto ... Leggi su oasport (Di sabato 8 maggio 2021)conquista il 14° crono al termine delle qualifiche del Gran Premio di Spagna, quarto atto del Mondiale F1 2021. Il pugliese riesce ad agguantare la Q2 e di vincere la lotta interna con il finnico Kimi Raikkonen. L’italiano ha affermato ai microfoni della propria squadra: “E’ stata una buona qualifica e credo che abbiamo sfruttato la vettura al massimo. Il mio giro in Q2 era buono, probabilmente avrei potuto migliorarmi ancora un po’.la Q3 era”.scatterà alle spalle del tedesco Sebastian Vettel in una competizione dove la strategia sarà fondamentale. Sorpassare non è semplice ed una sosta in più potrebbe fare la differenza al termine della manifestazione. Attenzione anche alla gestione delle gomme, importante in una pista molto ...

