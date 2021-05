“Ella Enchanted”: stasera in tv la favola moderna con Anne Hathaway (Di sabato 8 maggio 2021) stasera su Paramount ChAnnel alle 21.10, sui nostri piccoli schermi arriva il mondo delle favole nElla versione del regista Tommy O’Haver con “Ella Enchanted – Il magico mondo di Ella” (2005). Un film fantasy che ruota attorno alla figura di una giovane ragazza, Ella (Anne Hathaway), che rivendica l’opportunità di essere davvero protagonista dElla propria vita. La sceneggiatura, basata sull’omonimo romanzo di Gail Carson Levine, gioca col mondo delle favole, con i suoi topoi e i suoi personaggi tipici, cercando di tirarne fuori una favola moderna. Questo tentativo, se non altro, ci regala un personaggio femminile a tutto tondo in un sistema di personaggi “buoni e cattivi” e “quelli ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 8 maggio 2021)su Paramount Chl alle 21.10, sui nostri piccoli schermi arriva il mondo delle favole nversione del regista Tommy O’Haver con “– Il magico mondo di” (2005). Un film fantasy che ruota attorno alla figura di una giovane ragazza,), che rivendica l’opportunità di essere davvero protagonista dpropria vita. La sceneggiatura, basata sull’omonimo romanzo di Gail Carson Levine, gioca col mondo delle favole, con i suoi topoi e i suoi personaggi tipici, cercando di tirarne fuori una. Questo tentativo, se non altro, ci regala un personaggio femminile a tutto tondo in un sistema di personaggi “buoni e cattivi” e “quelli ...

Anne Hathaway: ecco la lezione che mi ha insegnato Il Diavolo veste Prada La pazienza per Il Diavolo veste Prada Anne Hathaway aveva solo 22 anni e fino a quel momento era stata la principessa di Pretty Princess ed Ella Enchanted - Il magico mondo di Ella . Rischiava di ...

