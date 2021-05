Elisa Isoardi: chi è la mamma Irma? (Di sabato 8 maggio 2021) Elisa Isoardi è una conduttrice, ex modella ed ex naufraga dell’ edizione in corso de l’Isola dei Famosi. La donna oggi, sabato 8 maggio, sarà protagonista del salotto più famoso del sabato pomeriggio, sarà ospite a Verissimo condotto da Silvia Toffanin. Scopriamo qualcosa in più su sua mamma e sul suo privato. Elisa Isoardi somiglia molto alla sua mamma ed oggi le due donne hanno un rapporto splendido, ma in passato tra loro ci sono stati dei dissapori. Scopriamo qualcosa in più sulla mamma di Elisa.La signora Irma è una donna bellissima, proprio come la figlia. Del privato della donna non sappiamo praticamente nulla e sappiamo solo che la donna si è separata dal marito e padre di Elisa quando la bambina aveva soli 3 ... Leggi su puglia24news (Di sabato 8 maggio 2021)è una conduttrice, ex modella ed ex naufraga dell’ edizione in corso de l’Isola dei Famosi. La donna oggi, sabato 8 maggio, sarà protagonista del salotto più famoso del sabato pomeriggio, sarà ospite a Verissimo condotto da Silvia Toffanin. Scopriamo qualcosa in più su suae sul suo privato.somiglia molto alla suaed oggi le due donne hanno un rapporto splendido, ma in passato tra loro ci sono stati dei dissapori. Scopriamo qualcosa in più sulladi.La signoraè una donna bellissima, proprio come la figlia. Del privato della donna non sappiamo praticamente nulla e sappiamo solo che la donna si è separata dal marito e padre diquando la bambina aveva soli 3 ...

