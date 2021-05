DIRETTA Spezia-Napoli | segui la partita LIVE

Leggi su serieanews

(Di sabato 8 maggio 2021) Alle 15 in programma il primo anticipo di questo sabato di Serie A. Scendono in campo lodi Italiano ed ildi Gattuso. Un match che sa tanto di prova della verità, per entrambe le squadre che scenderanno in campo. Da un lato ilche insegue il piazzamento Champions, e dovrà provarle Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.