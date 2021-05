DIRETTA Giro d’Italia 2021, prima tappa LIVE: Foss sogna la vittoria, bene Moscon e Nibali (Di sabato 8 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE STARTLIST E ORARI DI PARTENZA DELLA CRONOMETRO 16.00 ALLUCINANTE EDOARDO AFFINI! E’ nettamente in testa all’intermedio! Ha 5? di vantaggio su Foss! Speriamo non sia partito troppo forte ed abbia ancora energie… 15.58 Partito l’inglese Hugh Carthy. Nessuno ne parla, ma all’ultima Vuelta è arrivato terzo… 15.57 Alle 16.00 toccherà a Matteo Sobrero, altro italiano interessante per le prove contro il tempo. 15.56 Partito Edoardo Affini, un buon specialista della cronometro. Corre per la Jumbo-Visma. 15.54 Al momento il migliore tra gli uomini di classifica è Vlasov. Il russo perde 12? da Foss, ma guadagna 13? su Bilbao, 16? su Nibali e 17? su Mollema, 28? su Fabbro. 15.53 La classifica parziale: 1 Foss Tobias 9:00 57.321 2 CAVAGNA Rémi 9:05 ... Leggi su oasport (Di sabato 8 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASTARTLIST E ORARI DI PARTENZA DELLA CRONOMETRO 16.00 ALLUCINANTE EDOARDO AFFINI! E’ nettamente in testa all’intermedio! Ha 5? di vantaggio su! Speriamo non sia partito troppo forte ed abbia ancora energie… 15.58 Partito l’inglese Hugh Carthy. Nessuno ne parla, ma all’ultima Vuelta è arrivato terzo… 15.57 Alle 16.00 toccherà a Matteo Sobrero, altro italiano interessante per le prove contro il tempo. 15.56 Partito Edoardo Affini, un buon specialista della cronometro. Corre per la Jumbo-Visma. 15.54 Al momento il migliore tra gli uomini di classifica è Vlasov. Il russo perde 12? da, ma guadagna 13? su Bilbao, 16? sue 17? su Mollema, 28? su Fabbro. 15.53 La classifica parziale: 1Tobias 9:00 57.321 2 CAVAGNA Rémi 9:05 ...

