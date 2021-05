Covid, dal 10 maggio l’Italia quasi tutta in zona gialla: la mappa delle regioni (Di sabato 8 maggio 2021) l’Italia diventa sempre più gialla rispetto all’emergenza Covid. Da lunedì 10 maggio – e in vista del “tagliando” alle misure restrittive previsto dal governo per la prossima settimana – le regioni cambiano di nuovo colore. Ma in realtà si tratta di cambi limitati. tutta Italia sarà “gialla” tranne tre regioni che vanno in zona arancione: Sardegna. Sicilia e valle d’Aosta. “L’Indice dei contagi va rivisto” Il presidenti delle regioni italiane chiedono di rivedere i parametri che determinano i cambi di colore, a partire dall’Rt, l’indice di diffusione del virus. “È poco affidabile e va superato”. Il monitoraggio del ministero della Salute conferma il lento e costante miglioramento della situazione ... Leggi su velvetmag (Di sabato 8 maggio 2021)diventa sempre piùrispetto all’emergenza. Da lunedì 10– e in vista del “tagliando” alle misure restrittive previsto dal governo per la prossima settimana – lecambiano di nuovo colore. Ma in realtà si tratta di cambi limitati.Italia sarà “” tranne treche vanno inarancione: Sardegna. Sicilia e valle d’Aosta. “L’Indice dei contagi va rivisto” Il presidentiitaliane chiedono di rivedere i parametri che determinano i cambi di colore, a partire dall’Rt, l’indice di diffusione del virus. “È poco affidabile e va superato”. Il monitoraggio del ministero della Salute conferma il lento e costante miglioramento della situazione ...

Advertising

matteosalvinimi : In diretta dal #Senato. Fino a 800 euro per mamme e papà separati o divorziati che, per colpa del Covid, non riesco… - repubblica : Guarisce dal Covid dopo più di un mese in ospedale: per ringraziare medici e infermieri regala una maxi fornitura d… - RegLombardia : #LNews #pianovaccinazioni Dal 10 maggio aperte le prenotazioni per le vaccinazioni dei cittadini della fascia di e… - VelvetMagIta : Covid, dal 10 maggio l'Italia quasi tutta in zona gialla: la mappa delle regioni #VelvetMag #Velvet - catenaaurea66 : RT @lameduck1960: State bene attenti. Vi vaccinate però dovete ancora mettere la museruola e salutarvi con i malleoli. In compenso, esisten… -