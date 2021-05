Corea del Nord, Biden “copia” Trump e cerca un dialogo con Kim (Di sabato 8 maggio 2021) Passano gli anni, si susseguono le amministrazioni alla Casa Bianca ma nessuno riesce a sciogliere il nodo NordCoreano. Donald Trump è stato oggettivamente il presidente americano che, seppur utilizzando metodi a dir poco bizzarri, più si è avvicinato alla risoluzione dell’impasse. Il tycoon era riuscito a instaurare un rapporto diretto, di “amicizia”, con il leader InsideOver. Leggi su it.insideover (Di sabato 8 maggio 2021) Passano gli anni, si susseguono le amministrazioni alla Casa Bianca ma nessuno riesce a sciogliere il nodono. Donaldè stato oggettivamente il presidente americano che, seppur utilizzando metodi a dir poco bizzarri, più si è avvicinato alla risoluzione dell’impasse. Il tycoon era riuscito a instaurare un rapporto diretto, di “amicizia”, con il leader InsideOver.

Ultime Notizie dalla rete : Corea del Festa dell'Europa all'Università con i licei Alfano I e Vanvitelli ... tra il 1989 e il 1990, presso la sede del Ministero degli Esteri a Bonn e poi dal 1990 al 1993 consigliere politico presso l'ambasciata in Corea del Sud. Seguirono vari incarichi al Ministero degli ...

Paura in Corea, giovane si scaglia contro i vicini ...Paura nel quartiere Corea, dove un ragazzo, in preda a uno stato di agitazione si è scagliato prima contro due giovani, uno dei quali lo ospitava nella sua abitazione, poi contro alcuni condomini del ...

Assalto alla Corea del nord Il Foglio FAREASTREAM, dall’11 maggio l’omaggio a Kim Ki-Duk Arrivano sulla piattaforma i film del regista più controverso del cinema coreano. SCOPRI FAREASTREAM. Ami da pesca per catturare, letteralmente, il profondo dell’essere umano: chi nel 2000 era in sala ...

Netflix, Vincenzo: trama e data d’uscita Dopo il grande successo riscosso in Corea del Sud, sta per approdare in Italia “Vincenzo”, la nuova serie tv per gli amanti del k-drama.

