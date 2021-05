Come si svolge la DAD per alunni fragili (Di sabato 8 maggio 2021) La didattica a distanza (DAD) è una modalità di fruizione della scuola salita alla ribalta con l’emergenza Covid-19. Tale situazione ha evidenziato alcune specificità, normate dalla Legge, relative a categorie di alunni con bisogni speciali. È il caso della didattica a distanza per alunni fragili, la quale segue regole legate alle condizioni di svantaggio dello studente. Gli studenti fragili, secondo la definizione dell’Ordinanza Ministeriale n. 134 del 9 ottobre 2020, sono studenti impossibilitati a seguire le lezioni in presenza per patologie gravi, o per immunodepressione certificata e per tale motivo esposti ad un rischio di contagio troppo elevato. La DAD per i soggetti fragili, secondo il documento sopra citato, è una soluzione metodologica complementare alla didattica in aula che dovrebbe ... Leggi su quifinanza (Di sabato 8 maggio 2021) La didattica a distanza (DAD) è una modalità di fruizione della scuola salita alla ribalta con l’emergenza Covid-19. Tale situazione ha evidenziato alcune specificità, normate dalla Legge, relative a categorie dicon bisogni speciali. È il caso della didattica a distanza per, la quale segue regole legate alle condizioni di svantaggio dello studente. Gli studenti, secondo la definizione dell’Ordinanza Ministeriale n. 134 del 9 ottobre 2020, sono studenti impossibilitati a seguire le lezioni in presenza per patologie gravi, o per immunodepressione certificata e per tale motivo esposti ad un rischio di contagio troppo elevato. La DAD per i soggetti, secondo il documento sopra citato, è una soluzione metodologica complementare alla didattica in aula che dovrebbe ...

Advertising

lanzi53 : Se segui il #Giro sui canali #Rai puoi sapere i nomi di tutti quelli che lavorano alla trasmissione. Come si autoce… - ghegola : RT @GerberArancio: @SalaLettura Lo specchio svolge una funzione importante nella costruzione dell’identità del soggetto che, come afferma L… - genovef67692405 : RT @GerberArancio: @SalaLettura Lo specchio svolge una funzione importante nella costruzione dell’identità del soggetto che, come afferma L… - casa1404 : @marpion1 @makkiaiolo @ernestocarbone @GuidoCrosetto Ed ha detto cose che dovrebbero essere chiare gia' da molti me… - MomiraMonika : RT @GerberArancio: @SalaLettura Lo specchio svolge una funzione importante nella costruzione dell’identità del soggetto che, come afferma L… -

Ultime Notizie dalla rete : Come svolge CORECOM: STELLA, 'ANNULLAMENTO NOMINA CHIAVAROLI FIGURACCIA PER LA REGIONE ABRUZZO' ...che hanno portato alla scelta dell'uno piuttosto che dell'altro e per di più il Tar evidenzia come ... Il Comitato svolge diverse funzioni importanti di controllo e garanzia sul sistema delle ...

Aerospazio, Marotta Srl: dalla Campania parte la sfida del volo ipersonico Nata nello stabilimento Marotta, svolge la funzione di studiare dallo spazio le variazioni dell'... ma anche da eventi naturali come le eruzioni vulcaniche, capaci di sprigionare colonne di materiali ...

Esame patente B: come si svolge la prova pratica SicurAUTO.it Italia gialla, l’ora dei 50enni: la fiducia che meritiamo Lunedì non ci saranno più Regioni rosse e si apriranno le prenotazioni per i nati negli anni Sessanta. Un momento di svolta, ma la festa non è ancora arrivata | Editoriale di Venanzio Postiglione per ...

Diatriba Fedez-Rai: a chi credere? A nessuno, mi verrebbe da dire La diatriba sulle polemiche fra Fedez e la Rai pare come un fuoco che si accende e poi velocemente si spegne, per poi riprendere a divampare e divenire in breve cenere. A chi credere? Verrebbe da affe ...

...che hanno portato alla scelta dell'uno piuttosto che dell'altro e per di più il Tar evidenzia... Il Comitatodiverse funzioni importanti di controllo e garanzia sul sistema delle ...Nata nello stabilimento Marotta,la funzione di studiare dallo spazio le variazioni dell'... ma anche da eventi naturalile eruzioni vulcaniche, capaci di sprigionare colonne di materiali ...Lunedì non ci saranno più Regioni rosse e si apriranno le prenotazioni per i nati negli anni Sessanta. Un momento di svolta, ma la festa non è ancora arrivata | Editoriale di Venanzio Postiglione per ...La diatriba sulle polemiche fra Fedez e la Rai pare come un fuoco che si accende e poi velocemente si spegne, per poi riprendere a divampare e divenire in breve cenere. A chi credere? Verrebbe da affe ...