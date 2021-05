Brevetti e vaccini, i problemi che la sospensione voluta da Biden non risolve (Di sabato 8 maggio 2021) A sorpresa, l’amministrazione Biden si è schierata a favore della proposta di una sospensione della proprietà intellettuale sui vaccini anti-Covid presentata da India e Sud Africa. Questo aumenta le possibilità che la proposta sia approvata dall’Organizzazione mondiale del commercio (Wto), anche se l’esito dello scontro in corso a Ginevra è tutt’altro che scontato. Costruire nuovi impianti per la produzione di vaccini però richiede tempo, per cui la svolta di Biden non avrà alcun effetto sulle campagne di vaccinazione nei prossimi mesi e sulla velocità con cui i paesi ricchi usciranno dall’emergenza sanitaria. Lo ha spiegato benissimo Luciano Capone ieri su queste colonne. Ma in futuro le conseguenze potrebbero essere profonde e potranno farsi sentire nei paesi ricchi più che in quelli poveri. Per ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 8 maggio 2021) A sorpresa, l’amministrazionesi è schierata a favore della proposta di unadella proprietà intellettuale suianti-Covid presentata da India e Sud Africa. Questo aumenta le possibilità che la proposta sia approvata dall’Organizzazione mondiale del commercio (Wto), anche se l’esito dello scontro in corso a Ginevra è tutt’altro che scontato. Costruire nuovi impianti per la produzione diperò richiede tempo, per cui la svolta dinon avrà alcun effetto sulle campagne di vaccinazione nei prossimi mesi e sulla velocità con cui i paesi ricchi usciranno dall’emergenza sanitaria. Lo ha spiegato benissimo Luciano Capone ieri su queste colonne. Ma in futuro le conseguenze potrebbero essere profonde e potranno farsi sentire nei paesi ricchi più che in quelli poveri. Per ...

