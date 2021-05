Bisogna pagare le multe per la Ztl di Napoli? La richiesta di chi è all’opposizione di De Magistris (Di sabato 8 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – C’è un asse Partito Democratico – Movimento 5 Stelle che già è nei fatti amministrativi di Napoli. E che magari, influirà sulle tasche di almeno 10.000 residenti a Napoli. E’ quello che tiene per mano il partito di Enrico Letta e quello di Giuseppe Conte (?) a Palazzo San Giacomo a proposito delle multe pazze per la ztl del centro storico di Napoli. In tutto, verbali per 20 milioni di euro per un provvedimento che ora lo stesso Comune disconosce. Oggi, assieme al gruppo consiliare de La Città, i consiglieri comunali dem e pentastellati hanno firmato una nota congiunta con la quale hanno annunciato che nemmeno il prossimo 20 maggio saranno presenti nell’aula consiliare di via Verdi. “Di deliberazioni per revocare le cosiddette “multe pazze” – si legge ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 8 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– C’è un asse Partito Democratico – Movimento 5 Stelle che già è nei fatti amministrativi di. E che magari, influirà sulle tasche di almeno 10.000 residenti a. E’ quello che tiene per mano il partito di Enrico Letta e quello di Giuseppe Conte (?) a Palazzo San Giacomo a proposito dellepazze per la ztl del centro storico di. In tutto, verbali per 20 milioni di euro per un provvedimento che ora lo stesso Comune disconosce. Oggi, assieme al gruppo consiliare de La Città, i consiglieri comunali dem e pentastellati hanno firmato una nota congiunta con la quale hanno annunciato che nemmeno il prossimo 20 maggio saranno presenti nell’aula consiliare di via Verdi. “Di deliberazioni per revocare le cosiddette “pazze” – si legge ...

