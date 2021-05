Benevento, i convocati di Inzaghi per lo scontro diretto con il Cagliari (Di sabato 8 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Al termine dell’odierna seduta di rifinitura, il tecnico Filippo Inzaghi ha diramato l’elenco dei 26 calciatori convocati per la gara di domani 9 maggio, ore 15, presso lo stadio “Ciro Vigorito” contro il Cagliari. All’appello mancano solo gli infortunati Foulon, Moncini e Sau, regolarmente convocati tutti gli altri, compresi i rientranti Tuia e Letizia e l’acciaccato Iago Falque. Questo l’elenco completo: PORTIERI: Lucatelli, Manfredini, Montipò, Gori. DIFENSORI: Depaoli, Barba, Caldirola, Glik, Tuia, Pastina, Letizia. CENTROCAMPISTI: Schiattarella, Dabo, Viola, Tello, Diambo, Sanogo, Hetemaj, Ionita, Improta, R. Insigne. ATTACCANTI: Iago Falque, Caprari, Di Serio, Gaich, Lapadula. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 8 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Al termine dell’odierna seduta di rifinitura, il tecnico Filippoha diramato l’elenco dei 26 calciatoriper la gara di domani 9 maggio, ore 15, presso lo stadio “Ciro Vigorito” contro il. All’appello mancano solo gli infortunati Foulon, Moncini e Sau, regolarmentetutti gli altri, compresi i rientranti Tuia e Letizia e l’acciaccato Iago Falque. Questo l’elenco completo: PORTIERI: Lucatelli, Manfredini, Montipò, Gori. DIFENSORI: Depaoli, Barba, Caldirola, Glik, Tuia, Pastina, Letizia. CENTROCAMPISTI: Schiattarella, Dabo, Viola, Tello, Diambo, Sanogo, Hetemaj, Ionita, Improta, R. Insigne. ATTACCANTI: Iago Falque, Caprari, Di Serio, Gaich, Lapadula. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

