Advertising

TV7Benevento : Basket: Nba, i risultati delle partite... - RaiSport : ?? #Nba: #Lakers ancora ko, si avvicina lo spettro play in I campioni in carica battuti e scavalcati da #Portland ??… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Basket: Nba; Lakers ancora ko, si avvicina spettro play in: (ANSA) - ROMA, 08 MAG - Si mettono mal… - apetrazzuolo : Basket, NBA: Lakers ancora ko, si avvicina lo spettro dei play in - ansacalciosport : Basket: Nba; Dallas batte Brooklyn e vola in classifica. Lakers in caduta libera, sconfitti anche dai Clippers |… -

Ultime Notizie dalla rete : Basket Nba

Si mettono male le cose per i Los Angeles Lakers, campioni in carica della, in caduta libera in questo finale di regular season, con lo spettro dei play in che si fa sempre più vicino. Nel turno giocato questa notte la formazione ancora orfana dell'infortunato Lebron ...Si mettono male le cose per i Los Angeles Lakers, campioni in carica della, in caduta libera in questo finale di regular season, con lo spettro dei play in che si fa sempre più vicino. Nel turno giocato questa notte la formazione ancora orfana dell'infortunato Lebron ...Roma, 8 mag. (Adnkronos) – I risultati delle partite Nba giocate nella notte: Philadelphia 76ers – New Orleans Pelicans 109 a 107; Chicago Bulls – Boston Celtics 121 a 99; Charlotte Hornets – Orlando ...Si avvicina il ritorno in campo di De’Aaron Fox. Il giocatore è uscito ufficialmente dal protocollo anti-Covid della NBA. Fox non ha giocato stanotte contro i San Antonio Spurs, ...