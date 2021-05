Basket femminile | la Reyer Venezia sovrasta il Famila Schio anche in gara-2 della finale scudetto

(Di sabato 8 maggio 2021) L’Umanaa una sola vittoria dal primo titolosua storia nella Serie A di. In-2, infatti, le orogranata battono ancora il, stavolta surclassandolo con il punteggio di 72-52 e si avvicinano al Tricolore. Il prossimo appuntamento sarà in casa delle scledensi martedì 11 e costituirà il primo match-point per la. La squadra di Giampiero Ticchi scende in campo con il quintetto formato da Carangelo, Howard, Penna, Fagbenle e Petronyte, mentre Pierre Vincent risponde con Dotto, Mestadagh, Harmon, André e Gruda. L’avvio di partita è estremamente equilibrato con continui sorpassi e controsorpassi: ...

Al PalaSport Livio Romare, Famila Schio Wuber e Umana Reyer Venezia si affrontano in gara - 3 della finale playoff di Serie A1 2020/2021. L'appuntamento è fissato per le ore 19.00 di giovedì 11 maggio