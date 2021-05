Via Puglie, bambini in strada: vogliamo pedonalizzazione (Di venerdì 7 maggio 2021) Roma – Via Puglie, a Roma, ‘occupata’ da centinaia di bambini tra giochi, attivita’ motorie e lezione a cielo aperto, per dimostrare come sarebbe il tratto di strada tra due edifici scolastici, a due passi da Via Veneto, con la pedonalizzazione che di fatto era stata avviata ma che ha ricevuto lo stop del Tar dopo il ricorso di una associazione di quartiere. “In questa strada dovrebbe sorgere una piazza con le panchine e gli alberi- spiega la preside dell’Ic Regina Elena, Rossella Sonnino- quindi un’opportunita’ in un ambiente cosi’ bello in pieno centro ma non adatto ad accogliere la vita sociale dei bambini”. Il progetto si chiama ‘L’isola che non c’e”, e’ nato nel 2007 grazie anche alla spinta del Municipio I per dare ai circa 2000 studenti fra ‘Tasso’, ‘Righi’ e ‘Regina Elena’, uno ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 7 maggio 2021) Roma – Via, a Roma, ‘occupata’ da centinaia ditra giochi, attivita’ motorie e lezione a cielo aperto, per dimostrare come sarebbe il tratto ditra due edifici scolastici, a due passi da Via Veneto, con lache di fatto era stata avviata ma che ha ricevuto lo stop del Tar dopo il ricorso di una associazione di quartiere. “In questadovrebbe sorgere una piazza con le panchine e gli alberi- spiega la preside dell’Ic Regina Elena, Rossella Sonnino- quindi un’opportunita’ in un ambiente cosi’ bello in pieno centro ma non adatto ad accogliere la vita sociale dei”. Il progetto si chiama ‘L’isola che non c’e”, e’ nato nel 2007 grazie anche alla spinta del Municipio I per dare ai circa 2000 studenti fra ‘Tasso’, ‘Righi’ e ‘Regina Elena’, uno ...

Advertising

romatoday : Via Puglie, studenti in piazza per 'L'isola che non c'è' - ilgiornaledicas : Via Nazionale delle Puglie, pubblicato il bando di progettazione - LegambienteMp : Per Via Puglie #stradascolastica @LegambienteLa @Legambiente - Cri10872801 : @menolike3 No. So solo che a Milano è in Via Puglie - Cri10872801 : @IndignataL @EnricoGiunta @kiara86769608 Non sono di Milano ma mi pare via Puglie...può essere? -

Ultime Notizie dalla rete : Via Puglie Mercato San Severino: lavori a 18km di viabilità cittadina Gli interventi hanno già interessato ed interesseranno: - Arteria viaria di collegamento tra i comuni di Mercato San Severino e di Montoro (Tratto SR 88 Pandola - Acigliano; Via Delle Puglie fino al ...

Ladri in azione nel sonno: i controlli ci fanno un "baffo" ...settimane presenti ad Ariano Irpino con posti di blocco imponenti lungo la statale 90 delle puglie ... Hanno portato via l'auto di una donna e sono riusciti ad entrare in due villette mentre le famiglie ...

Via Puglie, studenti in piazza per "L'isola che non c'è" RomaToday Legambiente a Roma, insieme alle scuole di via Puglie per difendere la pedonalizzazione Oggi per le scuole Regina Elena e Buonarroti è stata una giornata speciale di didattica all’aperto sulla strada, per difendere una pedonalizzazione che si attende da oltre 15 anni. Il progetto parte d ...

POSTE ITALIANE, A TERAMO, GIULIANOVA E ROSETO LE CARTOLINE DEDICATE ALLA FESTA DELLA MAMMA Anche nel Teramano Poste Italiane celebra la Festa della Mamma e dedica alla ricorrenza, in calendario domenica 9 maggio, due colorate e animate cartoline filateliche. Le cartoline sono disponibili fi ...

Gli interventi hanno già interessato ed interesseranno: - Arteria viaria di collegamento tra i comuni di Mercato San Severino e di Montoro (Tratto SR 88 Pandola - Acigliano;Dellefino al ......settimane presenti ad Ariano Irpino con posti di blocco imponenti lungo la statale 90 delle... Hanno portatol'auto di una donna e sono riusciti ad entrare in due villette mentre le famiglie ...Oggi per le scuole Regina Elena e Buonarroti è stata una giornata speciale di didattica all’aperto sulla strada, per difendere una pedonalizzazione che si attende da oltre 15 anni. Il progetto parte d ...Anche nel Teramano Poste Italiane celebra la Festa della Mamma e dedica alla ricorrenza, in calendario domenica 9 maggio, due colorate e animate cartoline filateliche. Le cartoline sono disponibili fi ...