"Vergogna, è grave": errore clamoroso a L'Eredità, il web si scatena contro la concorrente. Deve intervenire Flavio Insinna (Di venerdì 7 maggio 2021) Un clamoroso errore a L'Eredità sconvolge i telespettatori, sempre più affezionati al quiz preserale in onda su Rai 1 e condotto da Flavio Insinna. La concorrente che ha attirato l'attenzione del pubblico a casa si chiama Federica. A lei, nelle fasi iniziali del gioco, è stato chiesto di indovinare se un politico fosse stato presidente della Repubblica o del Consiglio. La giovane, però, non è riuscita a scegliere tutti gli abbinamenti corretti e un errore in particolare ha scatenato la rete. Tutto è iniziato quando il padrone di casa Flavio Insinna ha fatto questa domanda alla concorrente: "Sandro Pertini è stato presidente della Repubblica o del Consiglio?". Federica, probabilmente ...

