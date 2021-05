Vaccino Covid, la seconda dose in vacanza. La proposta delle Regioni (Di venerdì 7 maggio 2021) Covid, la seconda dose del Vaccino in vacanza fuori regione: la proposta delle Regioni al Commissario Figliuolo. Covid, la seconda dose di Vaccino in vacanza fuori regione: è questa la proposta avanzata da Massimiliano Fedriga, presidente della Conferenza delle Regioni, ai microfoni di SkyTG24. Fedriga ha fatto sapere che le Regioni si confronteranno con il Commissario Figliuolo per valutare la possibilità che una persona riceva la seconda dose del Vaccino in vacanza, anche fuori regione. Questo permetterebbe alla campagna di ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 7 maggio 2021), ladelinfuori regione: laal Commissario Figliuolo., ladiinfuori regione: è questa laavanzata da Massimiliano Fedriga, presidente della Conferenza, ai microfoni di SkyTG24. Fedriga ha fatto sapere che lesi confronteranno con il Commissario Figliuolo per valutare la possibilità che una persona riceva ladelin, anche fuori regione. Questo permetterebbe alla campagna di ...

