Uomini e Donne | De Filippi e Sperti contro Armando

A Uomini e Donne Patty ha assicurato di aver passato una serata romantica con Armando Incarnato e ha parlato anche di un bacio di 15 minuti. L'uomo ha negato categoricamente, facendo infuriare Maria De Filippi e Gianni Sperti. Le parole di Patty "Lui mi ha detto 'ci tieni tanto a raccontare questo bacio? – Poi ha aggiunto – è meglio se lo raccontiamo nella seconda uscita'. Quindi già pensava a organizzare una seconda serata – ha raccontato Patty – Io non mi invento nulla. Lui ha detto che sta passando un momento delicato nel programma". Aurora contro Armando L'ex dama del trono over di Uomini e Donne ha lanciato una frecciatina velenosa ...

