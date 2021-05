Tutti gli ospiti di Ma Il Rock è Per Sempre su Canale5: Vasco, Zucchero, Bennato e tanti altri (Di venerdì 7 maggio 2021) Nomi illustri e determinanti per la scena italiana, quelli degli ospiti di Ma Il Rock è Per Sempre in onda sabato 8 maggio 2021 in seconda serata su Canale5 per un’edizione speciale del TG. Il Rock come protagonista Protagonista assoluto dello speciale del TG5 sarà inevitabilmente il Rock in tutte le sue sfumature e in tutta la sua infinita storia. Il racconto è affidato ai protagonisti della scena italiana, autorevoli messaggeri della “musica del diavolo” e che oggi sono i più grandi portavoce. Il programma racconta 50 anni di musica attraverso aneddoti, vite delle Rockstar ed eventi che hanno segnato la storia. Ai nomi dei grandi assenti si sommeranno quelli dei “sopravvissuti ai palcoscenici”, come Ringo Starr, Paul McCartney, Mick Jagger, Bob Dylan, Keith ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 7 maggio 2021) Nomi illustri e determinanti per la scena italiana, quelli deglidi Ma Ilè Perin onda sabato 8 maggio 2021 in seconda serata super un’edizione speciale del TG. Ilcome protagonista Protagonista assoluto dello speciale del TG5 sarà inevitabilmente ilin tutte le sue sfumature e in tutta la sua infinita storia. Il racconto è affidato ai protagonisti della scena italiana, autorevoli messaggeri della “musica del diavolo” e che oggi sono i più grandi portavoce. Il programma racconta 50 anni di musica attraverso aneddoti, vite dellestar ed eventi che hanno segnato la storia. Ai nomi dei grandi assenti si sommeranno quelli dei “sopravvissuti ai palcoscenici”, come Ringo Starr, Paul McCartney, Mick Jagger, Bob Dylan, Keith ...

