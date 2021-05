Tredici anni di carcere per i due Carabinieri che pestarono e uccisero Cucchi. In Appello inflitte condanne più pesanti (Di venerdì 7 maggio 2021) Sono stati condannati a 13 anni di reclusione, dalla Corte d’Assise d’Appello di Roma, i Carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffaele D’Alessandro, accusati di omicidio preterintenzionale per il pestaggio subito da Stefano Cucchi. I due militari dell’Arma, in primo grado, erano stati condannati a 12 anni di carcere (leggi l’articolo). Inoltre, il carabiniere Roberto Mandolini ha avuto un lieve sconto di pena passando da 4 anni e mezzo a 4 anni; mentre Francesco Tedesco ha visto confermata la condanna a 2 anni e 6 mesi. Entrambi dovevano rispondere del reato di falso. “Il mio pensiero va a Stefano e ai miei genitori che oggi non sono qui in aula. E’ il caro prezzo che hanno pagato in questi anni” ha detto Ilaria ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 7 maggio 2021) Sono stati condannati a 13di reclusione, dalla Corte d’Assise d’di Roma, iAlessio Di Bernardo e Raffaele D’Alessandro, accusati di omicidio preterintenzionale per il pestaggio subito da Stefano. I due militari dell’Arma, in primo grado, erano stati condannati a 12di(leggi l’articolo). Inoltre, il carabiniere Roberto Mandolini ha avuto un lieve sconto di pena passando da 4e mezzo a 4; mentre Francesco Tedesco ha visto confermata la condanna a 2e 6 mesi. Entrambi dovevano rispondere del reato di falso. “Il mio pensiero va a Stefano e ai miei genitori che oggi non sono qui in aula. E’ il caro prezzo che hanno pagato in questi” ha detto Ilaria ...

