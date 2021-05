Ti senti triste? Le serie tv su Netflix che ti strapperanno un sorriso (Di venerdì 7 maggio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Quando ti senti triste una cosa che può aiutarti è guardare una delle migliori serie tv Netflix divertenti, che sono proposte sulla piattaforma per gli abbonati. A volte capita di sentirsi particolarmente tristi e ciò purtroppo può incidere negativamente sul proprio umore. Quando si ha la sensazione di sentirsi un po’ giù di tono si Leggi su youmovies (Di venerdì 7 maggio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Quando tiuna cosa che può aiutarti è guardare una delle miglioritvdivertenti, che sono proposte sulla piattaforma per gli abbonati. A volte capita dirsi particolarmente tristi e ciò purtroppo può incidere negativamente sul proprio umore. Quando si ha la sensazione dirsi un po’ giù di tono si

Advertising

DVEVIPORTARCIME : @alyciasflwrs no senti se é una giornata no ma stasera non arrivare triste in diretta - elisacelsomino : RT @Lalterego_21: Si perdona finché non si rompe qualcosa dentro. Poi non senti più niente, né dolore né rabbia. Solo voglia di girare quel… - Komzentao_art : RT @Lalterego_21: Si perdona finché non si rompe qualcosa dentro. Poi non senti più niente, né dolore né rabbia. Solo voglia di girare quel… - Lalterego_21 : Si perdona finché non si rompe qualcosa dentro. Poi non senti più niente, né dolore né rabbia. Solo voglia di girar… - kimxben : @1alexbebek senti piccolina mia, ti va di fare qualcosa ? ti prego non essere triste perché sennò sono triste anche io -