Spionaggio per la Russia | Biot resta in carcere

E' stata confermata oggi nei confronti dell'ufficiale della Marina Walter Biot dal Tribunale Militare del Riesame la misura della custodia cautelare in carcere. Biot era stato arrestato lo scorso 30 marzo dai carabinieri del Ros con l'accusa di Spionaggio ed è attualmente detenuto nel carcere militare di Santa Maria Capua Vetere.

