Shadow Warrior 3 in un nuovo video che presenta la missione ' Doomsday Device'

Attraverso un comunicato stampa, il team Flying Wild Hog e Devolver Digital hanno rivelato un nuovo video per Shadow Warrior 3 incentrato sulla missione "Doomsday Device". Il video offre uno sguardo al nuovo livello, al nemico Obariyon e alla nuova Arma Gore che è possibile strappare dall'Obariyon e utilizzare per un tempo limitato: la minigun Double Trouble. Il video evidenzia anche una caratteristica chiave di Shadow Warrior 3: l'uso di trappole ambientali che possono essere attivate con un tempismo preciso per eliminare gruppi di nemici sul vostro percorso. Shadow Warrior 3 promette di rilanciare la serie di sparatutto in prima persona con un ...

