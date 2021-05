Advertising

FirenzePost : Scuola: Cobas, sciopero nazionale di protesta - vivere_sardegna : Scuola: sciopero e protesta Cobas a Cagliari contro Invalsi - vivere_sardegna : Scuola: Usb e Cobas in piazza contro Invalsi - statodelsud : Scuola, oggi sciopero indetto dai Cobas contro le prove Invalsi - Pino__Merola : Scuola, oggi sciopero indetto dai Cobas contro le prove Invalsi -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola Cobas

Corriere TV

La Cislguidata da Maddalena Gissi chiede anche che ci sia l obbligo di utilizzo, per tutto ... Oggi intanto si svolto uno sciopero promosso daicontro i test Invalsi e per chiedere la fine ......scuole e prove Invalsi che saltano in molte classi per lo sciopero di questa mattina dei. ... Una protesta non solo contro le Invalsi, ma anche per dire no allo schema diimpostata dal ...CATANIA - Proclamato da Cobas Sardegna, Cub, Unicobas, USB Scuola e dalle studentesse e dagli studenti dell'Osa, si è svolto ieri lo sciopero generale ...Cattolica, la manifestazione domani in piazza Roosevelt alle 16 per denunciare "gli appalti scolastici al ribasso" ...