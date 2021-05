Salernitana, ora la serie A è a un passo: Empoli ko 2-0 (Di venerdì 7 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Un altro pomeriggio da incorniciare per la Salernitana che batte 2-0 l’Empoli all’Arechi ed è ora a soli novanta minuti dal sogno serie A. Decisivi i gol di Bogdan nel primo tempo e di Andrè Anderson nel finale di gara. La festa, che a un certo punto sembrava possibile già oggi, è rimandata a causa del 3-0 con cui il Monza ha liquidato nel secondo tempo il Cosenza a domicilio. La classifica vede ora i granata al secondo posto a quota 66, sempre con due lunghezze di vantaggio sui brianzoli. Nell’ultimo turno in programma lunedì pomeriggio a Pescara i granata dovranno necessariamente vincere perché in caso di arrivo a pari punti a salire sarebbe il Monza, in vantaggio nei confronti diretti. Al 32? il vantaggio firmato da Bogdan che approfitta di una mischia a centro area per fulminare Brignoli. In ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 7 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Un altro pomeriggio da incorniciare per lache batte 2-0 l’all’Arechi ed è ora a soli novanta minuti dal sognoA. Decisivi i gol di Bogdan nel primo tempo e di Andrè Anderson nel finale di gara. La festa, che a un certo punto sembrava possibile già oggi, è rimandata a causa del 3-0 con cui il Monza ha liquidato nel secondo tempo il Cosenza a domicilio. La classifica vede ora i granata al secondo posto a quota 66, sempre con due lunghezze di vantaggio sui brianzoli. Nell’ultimo turno in programma lunedì pomeriggio a Pescara i granata dovranno necessariamente vincere perché in caso di arrivo a pari punti a salire sarebbe il Monza, in vantaggio nei confronti diretti. Al 32? il vantaggio firmato da Bogdan che approfitta di una mischia a centro area per fulminare Brignoli. In ...

