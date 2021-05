Roma | Costa | ‘Zingaretti dimesso contro poltronismo ma scambio poltrone Pd-M5S’

(Di venerdì 7 maggio 2021), 7 mag. (Adnkronos) – “Pd e M5S si alleano nel Lazio, poi il Presidente Pd se ne va per correreM5S a, ma non molla subito la poltrona per garantire elezioni – rinviate ad hoc – con candidato M5S. Il protagonista si èda segretario Pd vergognandosi perché parlavano solo di”. Lo scrive su twitter Enrico, deputato di Azione. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Roma Costa

Il Sannio Quotidiano

... dare in pasto all'opinione pubblica gli ex terroristi italiani non glinulla, anzi gli fa ... * L'autrice: Valentina Angeli è avvocato penalista del Foro di... Artemide e Nuovo Cosimo - che stavano pescando a 35 miglia dalladi Misurata. I tre ... Dala Marina militare tratta con quella libica da cui dipende la Guardia costiera: l'Aliseo viene ...La manifestazione, indetta dall’Associazione Parchi Permanenti Italiani aderente a Confindustria, si svolgerà a Roma in Piazza del Popolo martedì 11 maggio alle 11:30 e segue la petizione #NO1luglio ...Roma, 7 mag. (Adnkronos) - "Pd e M5S si alleano nel Lazio, poi il Presidente Pd se ne va per correre contro M5S a Roma, ma non molla subito la poltrona per garantire elezioni - rinviate ad hoc - con c ...