Razzo cinese in caduta libera sulla Terra: i rischi per l’Italia. Dove potrebbero cadere i detriti (Di venerdì 7 maggio 2021) Il Razzo cinese in caduta libera sulla Terra dovrebbe fare rientro incontrollato nella giornata del 9 maggio. Quali sono i rischi per l’Italia. Continua a tenere banco il caso del Razzo cinese in caduta libera sulla Terra e secondo la Protezione Civile non è ancora possibile escludere rischi per l’Italia. Il Razzo cinese in caduta libera sulla Terra Il caso è quello del Razzo cinese lanciato nella giornata del 29 aprile per mandare nello spazio il primo modulo della stazione ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 7 maggio 2021) Ilindovrebbe fare rientro incontrollato nella giornata del 9 maggio. Quali sono iper. Continua a tenere banco il caso deline secondo la Protezione Civile non è ancora possibile escludereper. IlinIl caso è quello dellanciato nella giornata del 29 aprile per mandare nello spazio il primo modulo della stazione ...

Advertising

DPCgov : #6maggio Convocata per stasera prima riunione del tavolo tecnico #protezionecivile sul rientro incontrollato in atm… - disinformatico : Titoli imbecilli e irresponsabili per il rientro di uno stadio di un razzo cinese: i fatti - repubblica : Protezione civile: rientro incontrollato razzo cinese: 'Remota possibilità frammenti sull'Italia' - NicoloBianchi3 : RT @SkyTG24: Razzo cinese in caduta sulla Terra, le ultime novità e i possibili rischi per l’Italia - jerryMassloII : pandemia razzo cinese non si sa dove si schianterà vicino diffonde a palla batteria elettronica e violino! la canna… -