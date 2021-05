Mutuo e agevolazioni prima casa: come funziona? Chi ne ha diritto? (Di venerdì 7 maggio 2021) Nella bozza del decreto “Sostegni bis” verrà inserita una misura molto importante, che riguarda i giovani con meno di 36 anni. Si tratta del Mutuo prima casa senza anticipo, che viene destinato proprio agli under 36, compresi quelli sprovvisti di un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Tutti gli interessati avranno quindi accesso al Fondo di garanzia sui mutui per la prima casa e potranno ricevere dalla banca un prestito che andrà a coprire il 100% del prezzo dell’appartamento (fino ad un massimo di 250.000 euro). LEGGI ANCHE => Cos’è il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PRNN) presentato da Draghi Nel definire la misura, il presidente di Scenari Immobiliari, Mario Braglia, ha parlato di “impatto potenzialmente enorme”. Nell’intervista rilasciata al settimanale Milano ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 7 maggio 2021) Nella bozza del decreto “Sostegni bis” verrà inserita una misura molto importante, che riguarda i giovani con meno di 36 anni. Si tratta delsenza anticipo, che viene destinato proprio agli under 36, compresi quelli sprovvisti di un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Tutti gli interessati avranno quindi accesso al Fondo di garanzia sui mutui per lae potranno ricevere dalla banca un prestito che andrà a coprire il 100% del prezzo dell’appartamento (fino ad un massimo di 250.000 euro). LEGGI ANCHE => Cos’è il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PRNN) presentato da Draghi Nel definire la misura, il presidente di Scenari Immobiliari, Mario Braglia, ha parlato di “impatto potenzialmente enorme”. Nell’intervista rilasciata al settimanale Milano ...

