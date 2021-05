Medici non vaccinati, via ai controlli. Chi non è in regola rischia la sospensione (Di venerdì 7 maggio 2021) I controlli sono in corso, ed è il primo step di un percorso approfondito. Con decreto del 1° aprile è stato introdotto l’obbligo vaccinale per le «professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario», ampia galassia che va dai Medici ai farmacisti passando per odontoiatri e psicologi. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 7 maggio 2021) Isono in corso, ed è il primo step di un percorso approfondito. Con decreto del 1° aprile è stato introdotto l’obbligo vaccinale per le «professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario», ampia galassia che va daiai farmacisti passando per odontoiatri e psicologi.

Advertising

LegaSalvini : ?? IL TEMPO: 'SEQUESTRATE ALTRE 50 MILIONI DI MASCHERINE DI ARCURI. NON PROTEGGONO DAL VIRUS, LE HA DATE AI MEDICI..… - ladyonorato : 'Non vaccinate i giovani e sani': medici svedesi contro la vaccinazione di massa: - Agenzia_Ansa : È morto l'operaio di 49 anni rimasto schiacciato da un'enorme fresa industriale, in una fabbrica di Busto Arsizio (… - CampiGiovanna1 : RT @claudio_2022: Sequestrate altre 50 milioni di mascherine di Arcuri. Non proteggono dal virus, le ha date ai medici. Cosa si aspetta a… - FcaPitti : RT @ladyonorato: 'Non vaccinate i giovani e sani': medici svedesi contro la vaccinazione di massa: -