M5s, tra Casaleggio e Giuseppe Conte non ho dubbi: scelgo chi ha dimostrato le sue qualità (Di venerdì 7 maggio 2021) di Giuliano Checchi Quindi Vito Crimi non sarebbe capo politico e il Movimento 5 Stelle non avrebbe un legale rappresentante? Secondo molti, così stabilisce il decreto della Corte d’Appello di Cagliari, che ha respinto il ricorso di Crimi contro la nomina di un curatore speciale, nell’ambito della causa intentata dalla consigliera regionale Carla Cuccu (espulsa e reintegrata). Peccato che lo stesso decreto non entri affatto nel merito di chi sia, questo rappresentante! Anzi, c’è proprio scritto, testuale, che “non ha accertato in via definitiva l’attuale insussistenza”. E, infatti, solo a conclusione della causa sovramenzionata (chissà quando), sarà stabilito se Crimi lo sia oppure no. Ad ogni modo, tutto questo già basta a Davide Casaleggio, non solo per trattenere l’elenco degli iscritti e reclamare il voto di un nuovo comitato direttivo da tenersi su Rousseau, ma ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 maggio 2021) di Giuliano Checchi Quindi Vito Crimi non sarebbe capo politico e il Movimento 5 Stelle non avrebbe un legale rappresentante? Secondo molti, così stabilisce il decreto della Corte d’Appello di Cagliari, che ha respinto il ricorso di Crimi contro la nomina di un curatore speciale, nell’ambito della causa intentata dalla consigliera regionale Carla Cuccu (espulsa e reintegrata). Peccato che lo stesso decreto non entri affatto nel merito di chi sia, questo rappresentante! Anzi, c’è proprio scritto, testuale, che “non ha accertato in via definitiva l’attuale insussistenza”. E, infatti, solo a conclusione della causa sovramenzionata (chissà quando), sarà stabilito se Crimi lo sia oppure no. Ad ogni modo, tutto questo già basta a Davide, non solo per trattenere l’elenco degli iscritti e reclamare il voto di un nuovo comitato direttivo da tenersi su Rousseau, ma ...

