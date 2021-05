Londra, in fiamme un palazzo popolare di 19 piani: 125 pompieri per spegnerlo. Nessuna vittima (Di venerdì 7 maggio 2021) Nessuna vittima o ferito grave e allarme rientrato. Si è concluso positivamente l’intervento di vigili del fuoco e personale sanitario che in mattinata, a Londra, sono accorsi per spegnere un incendio e soccorrere gli abitanti di un palazzo popolare di 19 piani nella zona di Poplar, a est della capitale britannica. Le fiamme si sono sprigionate nella Torre D del New Providence Wharf Estate, un complesso di nuova costruzione che in totale conta diverse torri, 1.535 appartamenti e un albergo della catena Radisson Blu hotel, coinvolgendo parte dell’ottavo, del nono e del decimo piano. Sul posto sono intervenuti 125 pompieri e diverse ambulanze e team medici che si sono limitati ad assistere alcune persone intossicate dal fumo. Al momento non si registrano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 maggio 2021)o ferito grave e allarme rientrato. Si è concluso positivamente l’intervento di vigili del fuoco e personale sanitario che in mattinata, a, sono accorsi per spegnere un incendio e soccorrere gli abitanti di undi 19nella zona di Poplar, a est della capitale britannica. Lesi sono sprigionate nella Torre D del New Providence Wharf Estate, un complesso di nuova costruzione che in totale conta diverse torri, 1.535 appartamenti e un albergo della catena Radisson Blu hotel, coinvolgendo parte dell’ottavo, del nono e del decimo piano. Sul posto sono intervenuti 125e diverse ambulanze e team medici che si sono limitati ad assistere alcune persone intossicate dal fumo. Al momento non si registrano ...

