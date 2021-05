LIVE – F1 | GP Spagna Barcellona 2021 | le prove libere 2 DIRETTA

(Di venerdì 7 maggio 2021) Tutti nuovamente in pista al Circuit de Catalunya. Alle ore 15:00 di venerdì 7 maggio prenderà il via la seconda sessione didel Gran Premio di. Ava in scena il quarto appuntamento stagionale e in occasione delle FP2 si chiuderà il programma di lavoro del venerdì incentrato su simulazione qualifica e passo gara. Sportface seguirà le2 inattraverso iltestuale aggiornato in tempo reale.2 AGGIORNA LAClassifica piloti top-5 Quarto tempo Fernando Alonso, dietro Ocon; Bottas: 1.18.419. Vola Bottas, sta sgretolando il tempo dell’olandese. Subito miglior tempo di Max Verstappen: ...

Advertising

SkySportF1 : ?? Lewis detta subito il ritmo (?? -30’ #FP1) ? Tra lui e Verstappen c’è Fernando con le soft Il LIVE ?… - SkySportF1 : ?? Bandiera rossa: Kubica nella ghiaia (?? -15’ #FP1) ? Il polacco si gira in curva 10 Il LIVE ?… - infoitsport : GP Spagna, i tempi del secondo turno di prove libere LIVE - paoloangeloRF : GP Spagna, prove libere LIVE - motorboxcom : Sono già partite le prove libere 2 dello #SpanishGP. Seguite #LIVE la cronaca minuto per minuto delle #PL2 #FP2 #F1… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Spagna

Per marzo 2022 toccherà all'Europa con la data italiana eche toccheranno altre città e capitali del continente. La conclusione della leg europea sarà sempre in, a Madrid, il 5 aprile ...Calendario Formula 1 F1, prove libereGp, le FP1 La Mercedes di Bottas ha fatto segnare il giro più veloce nella prima sessione di libere. Il finlandese ha chiuso con il tempo di 1'18"...Bottas ha staccato il miglior tempo nel primo turno di prove libere. Le monoposto sono ora in pista per le FP2 ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.30 Oltre al Cavallino Rampante, tra le squadre attualmente impegnate in Formula 1, hanno già vinto anche McLaren (8 volte), Williams (7), Mercedes (6), Red ...