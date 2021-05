LIVE Berrettini-Garin 5-7 2-3, Masters1000 Madrid in DIRETTA: l’azzurro deve rientrare in partita (Di venerdì 7 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-40 Risposta lunga del romano sulla seconda del cileno. 0-40 TRE BREAK POINT Berrettini! In corridoio il rovescio diagonale di Garin in uscita dal servizio. 0-30 L’italiano alza il LIVEllo in risposta: Garin in difficoltà sottorete con il diritto. 0-15 GRAN DIRITTO DIAGONALE DI Berrettini! l’azzurro muove l’avversario e trova l’accelerazione vincente. 2-3 2° ace del set per Berrettini che resta in scia. 40-30 Servizio e diritto dell’azzurro. 30-30 Altro errore di Berrettini con il diritto. 30-15 Errore in uscita dal servizio di diritto dell’azzurro. 30-0 Altro errore in risposta del #25 al mondo. 15-0 Risposta lunga del cileno. 1-3 Break ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-40 Risposta lunga del romano sulla seconda del cileno. 0-40 TRE BREAK POINT! In corridoio il rovescio diagonale diin uscita dal servizio. 0-30 L’italiano alza illlo in risposta:in difficoltà sottorete con il diritto. 0-15 GRAN DIRITTO DIAGONALE DImuove l’avversario e trova l’accelerazione vincente. 2-3 2° ace del set perche resta in scia. 40-30 Servizio e diritto del. 30-30 Altro errore dicon il diritto. 30-15 Errore in uscita dal servizio di diritto del. 30-0 Altro errore in risposta del #25 al mondo. 15-0 Risposta lunga del cileno. 1-3 Break ...

Advertising

taneuhbeureum71 : Cristian Garin VS Matteo BerrettiniLIVE STREAM Berrettini M.vs Garin C. Live HD TV: ?? - zazoomblog : LIVE – Berrettini-Garin 5-7 1-0 Masters 1000 Madrid 2021: RISULTATO in DIRETTA - #Berrettini-Garin #Masters… - SSportNetwork : #SuperSportFriday #Tennis #AtpMadrid #Ruud liquida #Bublik 7-5 6-1 e vola in semifinale dove troverà il vincitore d… - zazoomblog : LIVE – Berrettini-Garin 0-0 Masters 1000 Madrid 2021: RISULTATO in DIRETTA - #Berrettini-Garin #Masters #Madrid… - SkySport : Berrettini Garin al Madrid Open, il risultato in diretta LIVE #SkyTennis #Tennis #SkySport #MadridOpen #Berrettini… -