L’ex compagno di Ibrahimovic: “I giovani si cag****** a giocare con lui” (Di venerdì 7 maggio 2021) Jonathan Dos Santos, ex compagno di Zlatan Ibrahimovic ai LA Galaxy, non ha speso parole esattamente al miele nei confronti dello svedese Leggi su pianetamilan (Di venerdì 7 maggio 2021) Jonathan Dos Santos, exdi Zlatanai LA Galaxy, non ha speso parole esattamente al miele nei confronti dello svedese

Advertising

sportface2016 : #Ibrahimovic, l'ex compagno ai #Galaxy senza giri di parole: 'I compagni se la facevano addosso con lui' - jy1982 : La cosa sconvolgerà @Antonio_Tajani ma l'ex moglie del mio compagno, a sua volta, ha un'altra persona. E noi ci con… - NapoliToday : #Cronaca 'Ti supplico, no...': l'orrore di Arianna Flagiello nelle motivazioni della condanna all'ex compagno… - SPEARCB97 : Se l'ultimo sogno è un avvertimento allora limoneró con ex compagno delle medie??? - rep_milano : Uccise bambina di 18 mesi a Cabiate: per l'ex compagno della madre di Sharon accusa di omicidio volontario aggravat… -

Ultime Notizie dalla rete : L’ex compagno Bimba 18 mesi morta: più gravi accuse per ex compagno mamma Agenzia ANSA