Lazio: Inzaghi 'con Fiorentina fondamentale per la classifica' (Di venerdì 7 maggio 2021) "Quella di domani è una gara importantissima. Servirà una partita da grande squadra, perché per noi è fondamentale per la classifica". Così il tecnico della Lazio Simone Inzaghi, alla vigilia della ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 7 maggio 2021) "Quella di domani è una gara importantissima. Servirà una partita da grande squadra, perché per noi èper la". Così il tecnico dellaSimone, alla vigilia della ...

Advertising

SiavoushF : Inter: Conte Juve: Allegri (?) Atalanta: Gasperini Napoli - Gattuso (Sarri/Spalletti?) Lazio: Inzaghi Milan: Pioli… - 1900_since : #Fiorentina #Lazio, #Inzaghi: 'Domani gara importante. #Hoedt ? Lo ringrazio per l' impegno.' - IoNascoQui : Verso Fiorentina – Lazio: le parole pre gara di Simone Inzaghi ai microfoni di Lazio Style Channel - junews24com : Inzaghi vuole la Champions: «Vogliamo migliorare la classifica» - - sportli26181512 : Lazio, Inzaghi: 'Fiorentina in salute. Occhi puntati su Vlahovic e Ribery. Ecco perché ho tagliato Hoedt...': In se… -