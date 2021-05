(Di venerdì 7 maggio 2021) Poco fa sono arrivate le sanzioni che la UEFA ha comminato ai 9 club che hanno preso parte alla, per poi concordarne l’uscita. Tra questi non figuranontus,Madrid e, a cui UEFA si rivolge così nel comunicato ufficiale di oggi: “Inoltre, e andando avanti, la UEFA si riserva tutti i diritti di intraprendere qualsiasi azione ritenga opportuna contro quei club che finora si sono rifiutati di rinunciare alla cosiddetta “”. La questione sarà prontamente deferita agli organi disciplinari UEFA competenti“, conclude la nota ufficiale UEFA.

Advertising

AntoVitiello : Ratificato l'accordo tra nove club e la #UEFA per la rinuncia alla #Superlega. Restano fuori Juve, Real e Barcellona - RaiSport : ?? #Superlega, Espn: quattro club rischiano pesanti sanzioni #Uefa #Juventus , #Milan, #RealMadrid e #Barcellona p… - CorSport : '#Superlega, clamoroso: #Juve, #Real e #Barcellona minacciano 9 club' ?? - zazoomblog : Juve Barcellona e Real non abbandonano la Superlega. L’UEFA durissima: “Adotteremo ogni provvedimento opportuno” -… - gilnar76 : Juve, Barcellona e ... #Abbiamounsognonelcuore #Animaazzurra #Calcionapoli #Cuoredinapoli #Forzanapoli… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Barcellona

Superlega, 9 club si ritirano: accordo con Uefa/ Juventus,e Real deferiti Peraltro, ... ma i Pontello mi avevano già ceduto agli Agnelli e ,se non fossi andato alla, Cecchi Gori non ...... Real Madrid e). La questione sar prontamente deferita agli organi disciplinari UEFA competenti. In particolare, si legge ancora nella nota della UEFA, ogni club riconosce e accetta senza ...Sembra non finire più, la querelle a proposito della Superlega. Nonostante il nuovo torneo europeo a inviti sia tramontato nel giro di pochi giorni, ...Poco fa sono arrivate le sanzioni che la UEFA ha comminato ai 9 club che hanno preso parte alla Superlega, per poi concordarne l'uscita. Tra questi non ...