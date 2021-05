Jomi Salerno, domani gara 2 con Erice per chiudere i conti (Di venerdì 7 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Torna in campo domani (sabato 8 maggio) alle ore 18:30 la Jomi Salerno. Alla Palestra Caporale Maggiore Palumbo arriva l’Ac Life Style Erice per la gara due della semifinale play off scudetto. Match point per capitan Napoletano e compagne intenzionate a chiudere subito i conti. Il team salernitano si è imposto, infatti, mercoledì in gara uno al Pala Cardella con il risultato finale di 36 – 31 al termine di una prestazione senza alcuna sbavatura. Le reti di scarto nella serie non contano, le sensazioni sì: quelle che la Jomi ha lasciato, a sé stessa e alle altre, sono nitide. domani è in programma il secondo confronto. L’eventuale gara 3 si disputerà ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 7 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Torna in campo(sabato 8 maggio) alle ore 18:30 la. Alla Palestra Caporale Maggiore Palumbo arriva l’Ac Life Styleper ladue della semifinale play off scudetto. Match point per capitan Napoletano e compagne intenzionate asubito i. Il team salernitano si è imposto, infatti, mercoledì inuno al Pala Cardella con il risultato finale di 36 – 31 al termine di una prestazione senza alcuna sbavatura. Le reti di scarto nella serie non contano, le sensazioni sì: quelle che laha lasciato, a sé stessa e alle altre, sono nitide.è in programma il secondo confronto. L’eventuale3 si disputerà ...

