Israele, quella strana coppia che potrebbe detronizzare 'King Bibi' Netanyahu (Di venerdì 7 maggio 2021) Quando si ha a che fare con il primo ministro più longevo di Israele, vale il celeberrimo motto di un grande vecchio del calcio, Giovanni Trapattoni: 'Non dire gatto se non ce l'hai nel sacco'. E per ... Leggi su globalist (Di venerdì 7 maggio 2021) Quando si ha a che fare con il primo ministro più longevo di, vale il celeberrimo motto di un grande vecchio del calcio, Giovanni Trapattoni: 'Non dire gatto se non ce l'hai nel sacco'. E per ...

Ultime Notizie dalla rete : Israele quella Israele, quella strana coppia che potrebbe detronizzare 'King Bibi' Netanyahu Un numero non sufficiente a garantire un governo di maggioranza, che in Israele è possibile solo col controllo di 61 seggi sui 120 totali della Knesset . Ma la sfida di Lapid sarà proprio quella di ...

Israele, quella strana coppia che potrebbe detronizzare "King Bibi" Netanyahu Il presidente Reuven Rivlin ha deciso di affidare l'incarico di formare un governo al capo dell'opposizione e del partito centrista Yesh Atid, Yair Lapid.

