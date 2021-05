Isola nomination | chi sono i nominati di ieri sera 7 maggio?

(Di sabato 8 maggio 2021) Un’altra puntata de L’del Famosi 2021 si è appena conclusa, ma chii concorrenti indi questa settimana? Scopriamo insieme cosa è successo. Leggi anche: La lite di Fedez e Tiziano Ferro per il testo della canzone ”Tutto il contrario”dei Famosi: Chii concorrenti? Durante puntata de L’...

Advertising

Gisine4 : @fau_martoccia00 Impossibile, ma poi (senza offesa) la figli avesse fatto tutta questa gran figura al gf, la madre… - Giusepp68367540 : RT @swansonknope: #isola #tommasozorzi BRAVOOO TOMMASO. MA CAZZAROLA LA GENTE CI VA IN NOMINATION CHE DISCORSO FATE - nelnomedeltrash : RT @ecirtaeb_: Il duo Cerioli-Moser ci ha donato Francesca Lodo in nomination, grazie #isola - elisapuglia2 : RT @Sere_tzvip: La tittocchia nelle nomination #isola #tommasozorzi - PazziniValeria : RT @tragicamenteio: PIZZETTARI BECCATEVI STA NOMINATION E PRENDETE APPUNTI GRAZIE #tommasozorzi #isola -

Ultime Notizie dalla rete : Isola nomination

dei Famosi 2021: chi sarà eliminato? Dopo il ritiro di Ubaldo Lanzo che era in, il televoto aperto al termine della puntata dell'dei Famosi del 3 maggio è stato annullato. La ...Miryea Stabile eliminata dall'dei Famosi 2021?/ Gruppo contro efissa... Mirye Stabile: bullizzata anche sull'dei famosi 2021? Nelle scorse settimana sull'dei famosi ...Nel corso della puntata andata in onda il 7 maggio dell'Isola dei famosi nominati sono: Emanuela Tittocchia, Fariba e Francesca Lodo ...Nella quindicesima puntata di venerdì 7 maggio de L'Isola dei Famosi, i naufraghi si sfidano per ottenere l'immunità ...