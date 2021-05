Inter | messaggio ai tifosi | «Festeggiate responsabilmente»

(Di venerdì 7 maggio 2021) L’scrive unaiper la festa Scudetto prevista domani dopo la gara contro la Sampdoria: la nota del club L’scrive unaiin merito alla festa Scudetto prevista domani dopo la gara contro la Sampdoria. «In occasione di-Sampdoria, in programma sabato 8 maggio alle ore 18:00 allo stadio Giuseppe Meazza, FCnazionale Milano, ai fini di salvaguardare la salute pubblica, invita i propria festeggiarela vittoria del 19esimo Scudetto, rispettando tutte le disposizioni in vigore per contrastare la pandemia di Covid-19. Comprendendo bene l’emozione e l’importanza del momento, evitare la creazione di assembramenti e di situazioni rischiose per la ...

