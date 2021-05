Incidente stradale a Roma: uno dei due morti era testimone chiave nel processo per l’omicidio Luca Sacchi (Di venerdì 7 maggio 2021) Roma, Incidente sul Gra: due morti, uno era testimone chiave del processo Luca Sacchi Una delle due vittime dell’Incidente avvenuto ieri pomeriggio sul Grande Raccordo Anulare, in carreggiata interna, è Simone PiRomalli, uno dei testimoni chiave nel processo per l’omicidio di Luca Sacchi, avvenuto nel quartiere Appio Latino. Un mezzo pesante si è scontrato con una moto causando il decesso delle due persone. Sul posto sono intervenute le squadre Anas, il personale del 118 e la Polizia stradale per gli accertamenti della dinamica. Luca Sacchi (qui il suo profilo), personal trainer di 24 ... Leggi su tpi (Di venerdì 7 maggio 2021)sul Gra: due, uno eradelUna delle due vittime dell’avvenuto ieri pomeriggio sul Grande Raccordo Anulare, in carreggiata interna, è Simone Pilli, uno dei testimoninelperdi, avvenuto nel quartiere Appio Latino. Un mezzo pesante si è scontrato con una moto causando il decesso delle due persone. Sul posto sono intervenute le squadre Anas, il personale del 118 e la Poliziaper gli accertamenti della dinamica.(qui il suo profilo), personal trainer di 24 ...

